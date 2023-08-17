Агент Карраскаля: тренировки Хорхе с ЦСКА ничего не значат, мы работаем над трансфером
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Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, что, несмотря на тренировки колумбийца в составе армейцев, они продолжают работать над его переходом в другой клуб.
«Тот факт, что Хорхе сейчас тренируется с ЦСКА, ничего не значит. Рынок ещё открыт. Мы работаем над тем, чтобы его трансфер состоялся. Больше ничего пока сказать не могу», — приводит слова Лопеса Sport24.
25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча в составе ЦСКА. Полузащитник связан контрактом с московским клубом до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в € 7 млн.
В прошлом сезоне Карраскаль забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.
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