Месси, Холанд и Де Брёйне — претенденты на награду игроку года УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте объявил номинантов на премию лучшему игроку года, вручаемую по итогам сезона-2022/2023.

Тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов, выглядит следующим образом: Лионель Месси (нападающий, «ПСЖ», сейчас играет за «Интер Майами»), Эрлинг Холанд (нападающий, «Манчестер Сити») и Кевин Де Брёйне (полузащитник, «Манчестер Сити»).

Изначально для голосования был составлен шорт-лист футболистов на основе их выступлений в сезоне-2022/2023. Затем тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА. Также среди голосовавших были специально выбранные журналисты. Тренерам не разрешалось голосовать за игроков своих команд.

Победитель будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.