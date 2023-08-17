Полузащитник «Сочи» Крамарич: в будущем хотел бы играть в «Зените»
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Атакующий полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич не исключил в будущем своего перехода в один из топ-клубов РПЛ, а также признался, что хотел бы выступать за «Зенит».
«Мог бы я представить себя в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА в будущем? Конечно. Мне надо немного адаптироваться, и в будущем это станет возможным. Где больше всего хотел бы играть в будущем? В «Зените». Это самый большой клуб в России», — приводит слова Крамарича Sport24.
Крамарич перешёл в «Сочи» этим летом из «Браво» на правах свободного агента. 23 июля в матче с «Балтикой» футболист дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В этой же игре Мартин Крамарич забил свой первый гол за «Сочи». Прежде 25-летний словенец играл за «Марибор» и «Кршко».
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