Слуцкий — о своих словах про журналиста: вообще по барабану, я ни о чём не жалею

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не жалеет о том, что назвал журналиста издания «РБ Спорт» Виталия Бородина «19-летним дебилом», отметив, что ему нет дела до мнения других людей.

Напомним, Слуцкий оскорбил Бородина из-за вопроса того нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе, на который футболист, являющийся другом тренера, отреагировал с угрозами в адрес журналиста.

«Я во всех лентах новостей из-за фразы про «19-летнего дебила»? Вообще по барабану. Мне кажется, что если мы с Дзюбой пропадём из информационного поля, то все телеграм-каналы просто закроются и у них не будет фактуры.

Звонил ли мне кто-то с просьбой о комментарии? Я незнакомые номера не беру, общаюсь только с приятными мне людьми. Поэтому это всё проходит для меня как где-то как-то что-то.

Жалею ли я, что произнёс эту фразу? Нет, конечно, нет. Я говорю то, что думаю, а не что хотят услышать. Я веду себя так, как мне интересно, как считаю нужным», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».