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Дмитрий Булыкин: в матче с «Севильей» было всё, кроме преимущества «Манчестер Сити»

Дмитрий Булыкин: в матче с «Севильей» было всё, кроме преимущества «Манчестер Сити»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о результате матча за Суперкубок УЕФА — 2023, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти удачливее оказался британский коллектив.

«Финалы такими и должны быть. Здесь «Севилья», как всегда, удивила. Они могли и второй забить, когда был выход один на один. Но «Манчестер Сити» додавил.

Посмотрели все прелести футбола: лотерею, нервы, исполнения, промахи. В этой игре было всё, кроме преимущества «Манчестер Сити». Но, думаю, всем понравился такой футбол», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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