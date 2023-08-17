Как обновлять мобильное приложение «Чемпионата»
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На сайте «Чемпионата» появилась специальная страница, на которой вы можете скачать актуальную версию приложения для Android прямо с сайта или из одного из доступных магазинов приложений.
Теперь при выходе новой версии приложения на Android мы будем писать об этом в новостях на сайте и дополнительно отправлять пуш-уведомления.
К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.
Чтобы создать веб-версию приложения на своём смартфоне:
- Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari
- Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться»
- Выберите На экран «Домой»
- Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения.
- При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.
Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.
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