Как обновлять мобильное приложение «Чемпионата»

На сайте «Чемпионата» появилась специальная страница, на которой вы можете скачать актуальную версию приложения для Android прямо с сайта или из одного из доступных магазинов приложений.

Теперь при выходе новой версии приложения на Android мы будем писать об этом в новостях на сайте и дополнительно отправлять пуш-уведомления.

К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.

Чтобы создать веб-версию приложения на своём смартфоне:

Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari

Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться»

Выберите На экран «Домой»

Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения.

При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.

Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.