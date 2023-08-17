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Как обновлять мобильное приложение «Чемпионата»

Как обновлять мобильное приложение «Чемпионата»
Аудио-версия:
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На сайте «Чемпионата» появилась специальная страница, на которой вы можете скачать актуальную версию приложения для Android прямо с сайта или из одного из доступных магазинов приложений.

Теперь при выходе новой версии приложения на Android мы будем писать об этом в новостях на сайте и дополнительно отправлять пуш-уведомления.

К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.

Чтобы создать веб-версию приложения на своём смартфоне:

  • Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari
  • Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться»
  • Выберите На экран «Домой»
  • Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения.
  • При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.

Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.

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