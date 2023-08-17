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Роман Павлюченко: Чалову по силам заиграть в европейском топ-чемпионате

Роман Павлюченко: Чалову по силам заиграть в европейском топ-чемпионате
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил игру форварда ЦСКА Фёдора Чалова в текущем сезоне и заявил, что россиянин мог бы заиграть в европейской топ-лиге.

«Чалов хорошо смотрится в этом сезоне. Он уже давно держит высокий уровень и тащит ЦСКА. Не пора ли ему в Европу? Тут надо спрашивать самого Чалова и ЦСКА. Может, всех всё устраивает. Ну а так, Чалову по силам заиграть в европейском топ-чемпионате. Попасть только сейчас туда непросто», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

ЦСКА после четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче внутреннего первенства ЦСКА в гостях сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 19 августа, начало матча — в 15:00 мск.

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