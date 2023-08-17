Титов: в моё время «Зенит» играл со «Спартаком» так, будто это их последний матч в жизни

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями о матчах с «Зенитом» во времена своей игровой карьеры. Он рассказал, что футболисты сине-бело-голубых настраивались на игры с красно-белыми как на последний матч в жизни.
«В моё время точно нельзя было говорить о таком успешном будущем команды. Но для нас матчи с «Зенитом» всегда были сложными, в гостях фактор местных болельщиков сказывался. Однако и у нас была потрясающая поддержка, в город на Неве выезды спартаковских фанатов всегда были одними из самых массовых в сезоне, к тому же там есть «Красно‑белый Питер», который горячо встречал «Спартак».
Стоит отметить, что и премиальные для футболистов «Зенита» были хорошими. Я слышал, что за победу над нами они были двойными. Ребята выходили играть со «Спартаком», будто это их последний матч в жизни! Тогда «Спартак» был раздражителем для всех, а для Петербурга, учитывая отношения с Москвой, тем более.
Единственный матч, когда мы выиграли легко, был в 1999 году — 4:1. Мы ещё в первом тайме «закрыли» их — 3:0, всё было очень быстро и весело. А остальные игры были очень сложными, в 2000‑м в «Лужниках» игра была в одни ворота, а Панов забил, сделал голевую, и «Зенит» выиграл. Это была сенсация. Думаю, у Сашки 1999‑й и 2000‑й были лучшими в карьере, он феерил и в клубе, и в сборной России», — приводит слова Титова «Матч ТВ».
- 17 августа 2023
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