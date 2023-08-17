Адвокат Добровинский: Кокорин — звезда на Кипре, он туда вернётся

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Я был недавно на Кипре, и там Кокорин считается звездой, он там очень популярен. Я считаю, что он вернётся на Кипр. Почему нет? Ему там платят, и всё хорошо. Его карьера заканчивается, у него есть ещё два-три года максимум. Поэтому ему надо играть, зарабатывать деньги. После окончания карьеры вряд ли он будет тренером. Что ему делать потом?» — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Александр Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Нападающий провёл 30 матчей за кипрскую команду, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в € 1 млн.