Адвокат Добровинский: Кокорин — звезда на Кипре, он туда вернётся
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Известный адвокат Александр Добровинский высказался о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Я был недавно на Кипре, и там Кокорин считается звездой, он там очень популярен. Я считаю, что он вернётся на Кипр. Почему нет? Ему там платят, и всё хорошо. Его карьера заканчивается, у него есть ещё два-три года максимум. Поэтому ему надо играть, зарабатывать деньги. После окончания карьеры вряд ли он будет тренером. Что ему делать потом?» — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Александр Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Нападающий провёл 30 матчей за кипрскую команду, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в € 1 млн.
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