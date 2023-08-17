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РФС наложил запрет на «Химки» на регистрацию новых игроков после заявления «КАМАЗа»

РФС наложил запрет на «Химки» на регистрацию новых игроков после заявления «КАМАЗа»
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал решение палаты по разрешению споров, которая рассматривала заявление «КАМАЗа» в отношении подмосковных «Химок». По итогам заседания на химчан был наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК «КАМАЗ» (Набережные Челны) в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Амира Хамаюни Мохаммада с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «КАМАЗ» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за задержку выплат по трансферному контракту в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «КАМАЗ», установленных настоящим решением», — гласит официальный текст решения палаты по разрешению споров.

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