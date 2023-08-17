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В Бахрейне объяснили, почему не смогут сыграть с Россией в 2023 году

В Бахрейне объяснили, почему не смогут сыграть с Россией в 2023 году
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Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари высказался о перспективе возможного проведения товарищеского матча со сборной России по футболу.

«На сентябрь и октябрь мы договорились о проведении матчей с другими командами. Игра с Россией в этом году не может получиться, потому что у Бахрейна матчи квалификации к ЧМ в ноябре, а главный тренер нашей сборной до них хотел бы играть с азиатскими командами», — приводит слова Абеда Аль Ансари Sport24.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Команда не играла официальные матчи с 2021 года. В 2022-м россияне одержали победу в товарищеском матче с Кыргызстаном (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В 2023 году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

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