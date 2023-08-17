Уткин: против «Спартака» нужно играть до конца, потому что он всегда момент подарит
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин раскритиковал голкипера «Спартака» Илью Свинова за ошибку в матче с «Уралом». Напомним, игра проходила в Екатеринбурге и завершилась поражением красно-белых со счётом 2:3.
«Как можно такому клубу, как «Спартак», иметь пусть и третьим вратарём, но иметь вот такого вратаря? Объясните мне, вот куда вратарь Свинов бежал, когда Бикфалви забивал третий гол? Только этим рывком он и сделал свою позицию уязвимой. Браво, молодец! Седьмой гол за две игры.
Ну и все знают, что против «Спартака» нужно играть до конца. Потому что «Спартак» момент всегда подарит. Не Литвинов, так Свинов. Не Свинов, так мало ли кто ещё», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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