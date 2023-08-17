Араухо получил травму и пропустит матч с «Кадисом»
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Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо пропустит матч 2-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» из-за травмы бедра. Об этом сообщил клуб в своих социальных сетях.
По информации источника, футболист повредил бицепс бедра в области подколенного сухожилия левой ноги и будет недоступен до тех пор, пока не залечит травму.
Напомним, «Барселона» в стартовом матче испанского чемпионата по футболу сыграла вничью с «Хетафе» (0:0). К тому же большую часть матча провела вдесятером, из-за удаления Рафиньи на 42-й минуте встречи.
Стоит отметить, что «Барселона» четыре сезона кряду не может обыграть «Хетафе» на «Колисеум Альфонсо Перес». Три матча кряду закончились со счётом 0:0, а в сезоне-2020/2021 «городские» выиграли со счётом 1:0.
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