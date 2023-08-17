Сёмин: в «Аталанте» особой симпатии к Миранчуку не было. Надеюсь, будет шанс проявить себя

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук проведёт следующий сезон в составе итальянской «Аталанты».

«А кто может сказать, будет ли у него шанс получить игровое время в «Аталанте»? Я не могу сказать, будет у него шанс проявить себя или нет. Надеемся, что будет. В «Торино» он себя хорошо проявил, аренду отработал на хорошем уровне. В «Аталанте» изначально, если мягко говорить, особой симпатии не было. Миранчук имел там мало игрового времени. Проявить себя было сложно. Хотя во время, когда он выходил в «Аталанте», на мой взгляд, хорошо проявлял. А будет ли у него шанс в «Аталанте», знает только господь бог и тренер, который там есть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2022/2023 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.