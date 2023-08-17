Сёмин: в «Аталанте» особой симпатии к Миранчуку не было. Надеюсь, будет шанс проявить себя

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук проведёт следующий сезон в составе итальянской «Аталанты».
«А кто может сказать, будет ли у него шанс получить игровое время в «Аталанте»? Я не могу сказать, будет у него шанс проявить себя или нет. Надеемся, что будет. В «Торино» он себя хорошо проявил, аренду отработал на хорошем уровне. В «Аталанте» изначально, если мягко говорить, особой симпатии не было. Миранчук имел там мало игрового времени. Проявить себя было сложно. Хотя во время, когда он выходил в «Аталанте», на мой взгляд, хорошо проявлял. А будет ли у него шанс в «Аталанте», знает только господь бог и тренер, который там есть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В сезоне-2022/2023 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
- 17 августа 2023
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:17
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:32
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:08
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:12
-
15:00