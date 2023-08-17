Чернышов: «Спартаку» реально стать чемпионом, но «Зенит» остаётся главным претендентом

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил шансы красно-белых на чемпионство в сезоне-2023/2024.
«Спартак» каждый сезон ставит задачу победить в РПЛ и Кубке. В этом сезоне красно-белым реально стать чемпионами, главное, чтобы сохранился победный настрой. Также надо перестать терять очки там, где это не нужно. С прямым конкурентом можно сыграть вничью или даже проиграть, но в играх с другими командами уступать нельзя. «Зениту» будет труднее защитить чемпионство. Чемпионам всегда тяжелее играть, с ними все действуют с удвоенной энергией. У других нет какой-то психологической нагрузки, когда они играют с чемпионом — проиграешь и проиграешь, а если зацепишь очко или даже победишь, то будешь героем.
Конечно, когда команда столько лет на вершине, соперники ещё больше имеют мотивацию и желание скинуть их с трона. Плюс у «Зенита» ушли ведущие футболисты. Им нужно время, чтобы их заменить. Надо будет искать либо новых легионеров, либо использовать внутренние ресурсы. Чем быстрее петербуржцы справятся с этой ситуацией, тем быстрее у них всё придёт в норму. «Зенит» остаётся главным претендентом на победу в РПЛ», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.
В 5-м туре чемпионата России «Спартак» дома примет «Зенит». Матч состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск.
- 17 августа 2023
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