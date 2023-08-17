Живоглядов: Юран был инициатором моего появления в «Пари НН», с ним отлично работается

Российский футболист «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов высказал своё мнение о новой команде и о том, как Сергей Юран повлиял на его переход.

В «Пари НН» мне всё нравится, постепенно привыкаю к городу, команде, персоналу. На налаживание связей всё равно требуется время. О команде и городе могу только положительно сказать. Тренер был инициатором моего появления в клубе. Он открытый, требовательный, хорошо держит контакт с командой. Требования Юрана понятны, работается с ним отлично», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Команда из Нижнего Новгорода после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимает десятое место. «Пари НН» одержал победу над «Ахматом» (2:0), сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и уступил «Зениту» (0:2) с «Краснодаром» (0:1).