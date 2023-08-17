Агент Николсона: у меня нет точного ответа, останется ли Шамар в «Спартаке»

Агент Ненад Протега, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался по поводу будущего ямайского игрока в клубе.

«Останется ли Шамар в «Спартаке»? К сожалению, у меня нет точного ответа. Его не ставят играть. Нам грустно от этого. Но такова жизнь. Всё может измениться в любую сторону за один день», — приводит слова агента Sport24.

26-летний нападающий присоединился к красно-белым зимой 2022 года. В том же году Николсон стал обладателем Кубка России вместе с москвичами. В текущем сезоне футболист не сыграл ни одного матча за команду.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Шамара в € 4,5 млн. Контракт ямайца со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.