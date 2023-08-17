Агент Николсона: у меня нет точного ответа, останется ли Шамар в «Спартаке»
Поделиться
Агент Ненад Протега, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался по поводу будущего ямайского игрока в клубе.
«Останется ли Шамар в «Спартаке»? К сожалению, у меня нет точного ответа. Его не ставят играть. Нам грустно от этого. Но такова жизнь. Всё может измениться в любую сторону за один день», — приводит слова агента Sport24.
26-летний нападающий присоединился к красно-белым зимой 2022 года. В том же году Николсон стал обладателем Кубка России вместе с москвичами. В текущем сезоне футболист не сыграл ни одного матча за команду.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Шамара в € 4,5 млн. Контракт ямайца со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Комментарии
- 17 августа 2023
-
19:36
-
19:33
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:54
-
18:54
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:17
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:32
-
16:31
-
16:24
-
16:12
Партнерский контент