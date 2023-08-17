Сапета заявил о намерении продолжить карьеру в профессиональном клубе

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета рассказал о своей личной жизни вне профессионального футбола и поиске нового клуба.
Напомним, Сапета на данный момент играет за «ФК 10» — команду известного комика Азамата Мусагалиева в Медийной футбольной лиге (МФЛ).
«Я всегда тренируюсь, чтобы быть в тонусе. В какой-то момент стали звонить из разных команд и предлагать с ними поиграть. В любом случае профессиональный футбол из жизни пока никуда не ушёл. У меня ещё точно будет профессиональный контракт! Честно говоря, мне нравится вся медиафутбольная движуха. Тут есть ребята, которые профессионально были связаны с футболом, они показывают хороший уровень. Подготовка к играм тут на уровне первой пятёрки команд Первой лиги. Подготовка качественная, каждый день по две тренировки.
На данный момент есть варианты с клубами Первой лиги, РПЛ нет. В течение сезона всё равно команды пополняются новыми игроками, так что у меня есть возможности. Это классическая ситуация, такой порядок из года в год не меняется», — приводит слова Сапеты «Евро-Футбол.Ру»
- 17 августа 2023
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