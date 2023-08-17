Капитан «Челси» Джеймс пропустит несколько месяцев из-за травмы бедра

Защитники «Челси» Рис Джеймс и Трево Чалоба получили травмы во время тренировочной сессии. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Джеймс повредил бедро. На данный момент капитан команды ждёт результатов медицинского обследования. Защитник рискует не сыграть на протяжении нескольких месяцев. 23-летний футболист был заменён на 76-й минуте матча 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Также из-за повреждения на тренировке из строя выбыл защитник «синих» Трево Чалоба. Он пропустит около месяца.

В прошлом сезоне на счету Джеймса 24 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Чалоба провёл 33 игры, не отметившись результативными действиями.