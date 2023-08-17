Вера: уровень лиги и футбола в России гораздо выше, чем в Саудовской Аравии

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что мог уехать играть в Саудовскую Аравию, а также сравнил уровень саудовской лиги и РПЛ.
«Помню, что у меня перед трансфером в «Оренбург» почти был решён вопрос о переходе в «Уракан». Должен был уйти в другую аргентинскую команду. И в этот момент мне приходят два предложения: из Оренбурга и Саудовской Аравии. С Россией всё продвигалось очень быстро в течение пяти дней, но потом наступило небольшое молчание. Уже даже был готов уехать на Ближний Восток, но мы с агентом вернулись к варианту с Россией, диалог возобновился. Уровень лиги и футбола в России гораздо выше, чем в Саудовской Аравии.
Каково сейчас наблюдать за Саудовской Аравией? Сейчас у них много элитных трансферов, которые повышают уровень чемпионата. Но, когда я делал свой выбор в пользу России, считаю, что не ошибся», — приводит слова Лукаса «Матч ТВ».
- 17 августа 2023
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