ЦСКА объявил о возвращении Бистровича

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович вернулся в стан армейцев из аренды после перенесённой операции, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что Кристиян присоединится к команде и продолжит работать по индивидуальной программе, так как месяц назад Бистрович перенёс операцию.

«Хорватский полузащитник продолжит восстановление после проведённой операции под наблюдением наших врачей», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бистровича в € 2,5 млн. Кристиан перешёл в ЦСКА в 2018 году. Хорват вместе с армейцами взял серебро в сезоне-2017/2018 и завоевал Суперкубок России в 2018 году. После этого футболист на правах аренды побывал в «Касымпаше», «Карагюмрюке», «Лечче» и «Фортуне Ситгарде».