«Сассуоло» договорился о подписании игрока «Фейеноорда» Педерсена

Итальянский футбольный клуб «Сассуоло» договорился с «Фейеноордом» о переходе защитника Маркуса Педерсена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, соглашение уже заключено, а сумма трансфера составит € 8 млн. В ближайшее время будет назначена дата для прохождения медицинского осмотра.

23-летний норвежец выступает за «Фейеноорд» с начала сезона-2021/2022. Нидерландцы заплатили футбольному клубу «Мольде» € 2 млн за права на игрока. За это время Маркус успел сыграть 88 матчей, забить один гол и отдать семь результативных передач. Педерсен имеет в своём активе 18 игр за основную сборную Норвегии.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 7 млн.