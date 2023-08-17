«Челси» включился в гонку за хавбека «Лиона» Брэдли Баркола

Форвард «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола может стать игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, представители лондонского клуба уже связались с боссами «Лиона». На 20-летнего футболиста также продолжает претендовать «ПСЖ». Парижане предлагали за форварда € 35 млн, однако это не устроило «Олимпик».

Отмечается, что «Лион» готов расстаться с молодым дарованием не менее чем за € 50 млн.

В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно, что одна из главных трансферных целей «Челси», полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, продлил контракт с нынешним клубом.