«Челси» включился в гонку за хавбека «Лиона» Брэдли Баркола

Форвард «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола может стать игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, представители лондонского клуба уже связались с боссами «Лиона». На 20-летнего футболиста также продолжает претендовать «ПСЖ». Парижане предлагали за форварда € 35 млн, однако это не устроило «Олимпик».
Отмечается, что «Лион» готов расстаться с молодым дарованием не менее чем за € 50 млн.
В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее стало известно, что одна из главных трансферных целей «Челси», полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, продлил контракт с нынешним клубом.
- 17 августа 2023
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:31
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:54
-
18:54
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:24