«Манчестер Сити» договорился с «Аль-Насром» о трансфере Лапорта за £ 25 млн

Испанский защитник Эмерик Лапорт продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, за который выступают Криштиану Роланду и Садио Мане, сообщает Джонатан Рамос в своей колонке для Relevo.
По информации источника, «Манчестер Сити» достиг принципиальной договорённости о трансфере Лапорта в «Аль-Наср» за £ 25 млн (€ 29, 2 млн). Также в материале говорится о том, что Эмерику предложили контракт до 2026 года, по которому футболист будет получать около € 15 млн за каждый из трёх сезонов.
Ранее сообщалось, что Лапорт готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии и принял предложение «Аль-Насра».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в € 25 млн. 29-летний защитник выступал за «Атлетик» из Бильбао и сейчас является игроком «Манчестер Сити».
- 17 августа 2023
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:31
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:54
-
18:54
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:24