«Манчестер Сити» договорился с «Аль-Насром» о трансфере Лапорта за £ 25 млн

Испанский защитник Эмерик Лапорт продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, за который выступают Криштиану Роланду и Садио Мане, сообщает Джонатан Рамос в своей колонке для Relevo.

По информации источника, «Манчестер Сити» достиг принципиальной договорённости о трансфере Лапорта в «Аль-Наср» за £ 25 млн (€ 29, 2 млн). Также в материале говорится о том, что Эмерику предложили контракт до 2026 года, по которому футболист будет получать около € 15 млн за каждый из трёх сезонов.

Ранее сообщалось, что Лапорт готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии и принял предложение «Аль-Насра».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в € 25 млн. 29-летний защитник выступал за «Атлетик» из Бильбао и сейчас является игроком «Манчестер Сити».