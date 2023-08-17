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«Манчестер Сити» договорился с «Аль-Насром» о трансфере Лапорта за £ 25 млн

«Манчестер Сити» договорился с «Аль-Насром» о трансфере Лапорта за £ 25 млн
Эмерик Лапорт
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Испанский защитник Эмерик Лапорт продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, за который выступают Криштиану Роланду и Садио Мане, сообщает Джонатан Рамос в своей колонке для Relevo.

По информации источника, «Манчестер Сити» достиг принципиальной договорённости о трансфере Лапорта в «Аль-Наср» за £ 25 млн (€ 29, 2 млн). Также в материале говорится о том, что Эмерику предложили контракт до 2026 года, по которому футболист будет получать около € 15 млн за каждый из трёх сезонов.

Ранее сообщалось, что Лапорт готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии и принял предложение «Аль-Насра».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в € 25 млн. 29-летний защитник выступал за «Атлетик» из Бильбао и сейчас является игроком «Манчестер Сити».

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