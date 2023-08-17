В ЦСКА подтвердили переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что футболист Бактиёр Зайнутдинов перейдёт в турецкий «Бешикташ».

«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договорённости о переходе Бактиёра Зайнутдинова. Клуб пошёл навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.

Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.

При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим», — написал Брейдо у себя в телеграм-канале.

25-летний Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года за € 2 млн. За это время Бактиёр принял участие в 85 играх, в которых записал на свой счёт семь голов.