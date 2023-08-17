Тухель: Кейн выйдет в старте на матч с «Вердером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил работу на тренировках новичка команды — форварда Гарри Кейна. Рулевой мюнхенцев заявил, что нападающий выйдет в основном составе на игру 1-го тура Бундеслиги с «Вердером».
«Если сегодня ничего не случится, Кейн выйдет в старте на матч с «Вердером». Его присутствие оказывает положительное эмоциональное влияние на всех товарищей по команде. Он выкладывается на 100 процентов на каждой тренировочной сессии. Мне нравится его подход к делу. Это вдохновляет.
Мы уже провели с ним несколько занятий по завершению атак, во время которых Гарри продемонстрировал своё мастерство — это было впечатляюще», — приводит слова Тухеля пресс-служба мюнхенского клуба.
Матч 1-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария» состоится в пятницу, 18 августа. Начало игры — в 21:30 мск.
- 17 августа 2023
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