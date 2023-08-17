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Сарина Вигман может возглавить мужскую сборную Англии после ухода Саутгейта

Сарина Вигман может возглавить мужскую сборную Англии после ухода Саутгейта
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Футбольная ассоциация Англии рассмотрит кандидатуру тренера женской сборной Англии Сарины Вигман на пост главного тренера мужской национальной команды, если или когда Гарет Саутгейт уйдёт с поста, заявил исполнительный директор футбольной ассоциации Марк Буллингем.

«Почему тренером сборной Англии должен быть именно мужчина? Я думаю, что наш ответ всегда таков: «Это лучший человек для данной работы». Мы считаем, что Сарина прекрасно справляется со своей работой, и надеемся, что она будет продолжать её выполнять ещё долгое время. Думаю, что Сарина может сделать в футболе всё, что захочет. Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо. Считаю ли я, что футбол отстаёт от других видов спорта в плане отсутствия женщин-тренеров на высшем уровне? Да, и я думаю, что это должно измениться.

Сарина занимается женской командой, и мы считаем, что очень важно, чтобы она выполняла эту работу, и она выполняет её блестяще. Нам не нравится, когда говорят, что мужская команда выше этого. Я знаю, что это не так, но некоторые люди так думают. Если и когда у нас появится вакансия старшего менеджера мужской или женской команды, мы будем выбирать лучшего человека для этой работы, то есть того, кто способен выигрывать матчи», — приводит слова Буллингема ESPN.

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