Гаджиев: доминировать в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче 5-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» на домашней арене примет ЦСКА.

«Динамо» набрало ход в последних матчах. Это говорит о том, что Личка умеет находить контакт с игроками. У него получается психологически воздействовать на футболистов. Матч должен получиться очень интересным. Это будет противостояние двух тренерских команд.

Что касается ЦСКА… Когда ты играешь в три центральных защитника, это не значит, что у тебя оборонительный футбол. Как рассуждают многие. Игра зависит не от того, какие футболисты выходят на поле, а какие функции они выполняют. Например, фланговые исполнители. Доминировать, скорее всего, в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА. Но это не значит, что у армейцев больше шансов на победу. Там примерно 50 на 50», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Матч 5-го тура между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в субботу, 19 августа. Начало встречи — в 15:00 мск.