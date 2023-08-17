Гаджиев: доминировать в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче 5-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» на домашней арене примет ЦСКА.
«Динамо» набрало ход в последних матчах. Это говорит о том, что Личка умеет находить контакт с игроками. У него получается психологически воздействовать на футболистов. Матч должен получиться очень интересным. Это будет противостояние двух тренерских команд.
Что касается ЦСКА… Когда ты играешь в три центральных защитника, это не значит, что у тебя оборонительный футбол. Как рассуждают многие. Игра зависит не от того, какие футболисты выходят на поле, а какие функции они выполняют. Например, фланговые исполнители. Доминировать, скорее всего, в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА. Но это не значит, что у армейцев больше шансов на победу. Там примерно 50 на 50», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Матч 5-го тура между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в субботу, 19 августа. Начало встречи — в 15:00 мск.
- 17 августа 2023
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