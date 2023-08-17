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Лука Пеллегрини стал игроком «Лацио»

Лука Пеллегрини стал игроком «Лацио»
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Футболист «Ювентуса» Лука Пеллегрини перешёл в «Лацио» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «орлов» на официальном сайте клуба.

По информации источника, «Лацио» достиг соглашения с «Ювентусом» по поводу двухгодичной аренды Пеллегрини. «Орлы» имеют возможность выкупить футболиста за € 4 млн при выполнении определённых условий, которые не называются.

Стоит отметить, что Пеллегрини ранее выступал за «Лацио» на правах аренды с 31 января 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн. Защитник в прошлом сезоне провёл 22 игры во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Лацио» в прошлом сезоне Серии А занял второе место (74 очка), уступив в турнирной таблице лишь чемпиону – «Наполи» (90 очков).

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