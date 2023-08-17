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Генменеджер «Нэшвилла» считает приезд Месси в Америку потрясающим событием

Генменеджер «Нэшвилла» считает приезд Месси в Америку потрясающим событием
Лионель Месси
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Генеральный менеджер ФК «Нэшвилл» Майкл Якобс поделился мнением о влиянии Лионеля Месси из «Интер Майами» на американскую футбольную лигу.

«То, что произошло с появлением Месси и, очевидно, некоторых других действительно особенных игроков, имеет огромное значение для нашей лиги, для узнаваемости наших игроков, наших команд. «Нэшвилл» сыграет перед большим количеством зрителей, чем за всю историю нашего клуба, и этого бы не произошло в эти выходные, если бы Месси не приехал в нашу лигу. Так что я думаю, что это потрясающе», — приводит слова Якобса Goal.

Месси провёл за «Интер Майами» шесть матчей, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Команда из США после появления в составе Лео ещё ни разу не проигрывала.

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