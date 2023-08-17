Гаджиев: если «Спартак» надёжно сыграет в обороне, то шансы в игре с «Зенитом» будут равны

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче 5-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» встретится с «Зенитом».
«Увидим ли мы ошибки «Спартака» в обороне в матче с «Зенитом»? Сложно сказать. Не настолько уж плохие защитники и полузащитники у красно-белых. Они не уступают никому из лидеров. Но с точки зрения организации игры в обороне есть серьёзные проблемы.
И у «Зенита» не всё хорошо с игрой в обороне. Мы видели в некоторых матчах грубые ошибки. Но и у «Спартака» многое решали именно индивидуальные ошибки.
Не думаю, что проблемы у «Зенита» именно в организации игры в атаке. Все сложности тут связаны именно с потерей Малкома. Для того чтобы забивать, мало доминировать на поле и владеть мячом. Нужны нестандартные действия, как с мячом, так и без него. Потому что надо ставить в тупик оборону соперника, надо быть более мастеровитым. Обороняться всегда легче, чем созидать. Поэтому в созидании очень важна роль таких футболистов, как Малком. Именно в этом питерцы потеряли.
В любом случае в этой игре шансы команд равны. Ближе к ничьей. Но это в том случае, если «Спартак» сможет более надёжно играть в обороне. Если не исправит эти проблемы, а уровень футболистов позволяет это сделать, то выиграть у «Зенита» не удастся», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск.
- 17 августа 2023
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