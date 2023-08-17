Гурцкая заявил, что Рахимова могут завтра уволить

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов может быть отправлен в отставку завтра, 18 августа, сообщается в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

«Только что пришла свежая, как молния, информация. Завтра может быть объявлено об отставке Рашида Рахимова. Теперь остаётся ждать официального объявления», — сообщил Гурцкая.

Напомним, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. Обязанности наставника команды из Грозного выполняет Иса Байтиев.

Вероятная отставка Рахимова может стать второй в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Рубин» находится на 14-м месте в РПЛ после четырёх сыгранных туров с двумя очками в активе.