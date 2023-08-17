Романо: Малиновский переходит из «Марселя» в «Дженоа»

Игрок французского «Марселя» Руслан Малиновский покинет клуб и присоединится к итальянской команде «Дженоа», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, стороны заключили арендную сделку с опцией выкупа игрока за € 10 млн. Для украинского полузащитника уже назначены медицинские тесты.

30-летний футболист присоединился к «Марселю» в середине прошлого сезона из «Аталанты» на правах аренды и был выкуплен этим летом за € 10 млн. Ранее Малиновский выступал за «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.