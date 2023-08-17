Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: Малиновский переходит из «Марселя» в «Дженоа»

Романо: Малиновский переходит из «Марселя» в «Дженоа»
Комментарии

Игрок французского «Марселя» Руслан Малиновский покинет клуб и присоединится к итальянской команде «Дженоа», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, стороны заключили арендную сделку с опцией выкупа игрока за € 10 млн. Для украинского полузащитника уже назначены медицинские тесты.

30-летний футболист присоединился к «Марселю» в середине прошлого сезона из «Аталанты» на правах аренды и был выкуплен этим летом за € 10 млн. Ранее Малиновский выступал за «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Марсель» близок к трансферу Изидора за € 7 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023