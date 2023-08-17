Форвард «Монако» Кевин Фолланд перешёл в берлинский «Унион»

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд перешёл в немецкий «Унион». Об этом сообщает пресс-служба берлинского клуба.

«Унион» заплатит за 31-летнего форварда € 4 млн. Ещё € 1,5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).

Фото: fc-union-berlin.de

В сезоне-2022/2023 Фолланд провёл 22 матча за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Унион» защитника «Интера» и сборной Германии Робина Госенса.