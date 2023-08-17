Якубко: «Спартак» — исторически самая популярная команда России, за рубежом говорят о них

Бывший нападающий футбольного клуба «Москва» Мартин Якубко высказался о популярности «Спартака». По его мнению, на международном уровне красно-белые более узнаваемы, чем «Зенит».

«Спартак» — самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда. Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах. «Зенит» сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чём тут можно ещё говорить?» — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск.