Якубко: «Спартак» — исторически самая популярная команда России, за рубежом говорят о них
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Бывший нападающий футбольного клуба «Москва» Мартин Якубко высказался о популярности «Спартака». По его мнению, на международном уровне красно-белые более узнаваемы, чем «Зенит».
«Спартак» — самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда. Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах. «Зенит» сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чём тут можно ещё говорить?» — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
Матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск.
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