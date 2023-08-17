Киевское «Динамо» оказалось точнее в серии пенальти и вышло в 4-й раунд квалификации ЛК

Сегодня, 17 августа, состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между киевским «Динамо» и греческим «Арисом». Игра проходила на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте, Румыния. Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 мск. Результат первой игры — 1:1.

В первом тайме команды смогли обменяться голами. Сначала испанский нападающий «Ариса» Лорен Морон на 39-й минуте вывел гостей вперёд. На 45-й минуте 20-летний Назар Волошин восстановил ничейный результат. Во второй половине встречи динамовцам удалось забить второй мяч и перевести игру в дополнительное время. Гол на счету Александра Караваева. Счёт 2:1 На 106-й минуте гости остались вдесятером после удаления полузащитника Домагоя Павичича, однако киевляне не смогли воспользоваться численным преимуществом — 2:1 по истечении 120 минут игры. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Динамо» (6:5).

В четвёртом квалификационном раунде «Динамо» встретится с победителем пары «Бешикташ» — «Нефтчи».