«Бешикташ» прошёл «Нефтчи» в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 17 августа, состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Бешикташем» и «Нефтчи». Игра проходила на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 мск. Результат первой игры — 3:1 в пользу турецкой команды.

В первом тайме азербайджанскому клубу удалось повести в счёте. На 36-й минуте экс-игрок «Спартака» Эмин Махмудов забил гол с передачи экс-армейца Аарона Оланаре. Этот гол остался единственным в первой половине встречи. В начале второго тайма главный тренер стамбульцев провёл четыре замены. На 57-й минуте вышедший на замену камерунец Венсан Абубакар сравнял счёт. Спустя 14 минут «Бешикташ» вышел вперёд благодаря голу Джексона Мюлеки. Итоговый счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

В следующем квалификационном раунде «Бешикташ» сыграет с киевским «Динамо».