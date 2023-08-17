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«Бешикташ» прошёл «Нефтчи» в квалификации Лиги конференций

«Бешикташ» прошёл «Нефтчи» в квалификации Лиги конференций
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Сегодня, 17 августа, состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Бешикташем» и «Нефтчи». Игра проходила на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 мск. Результат первой игры — 3:1 в пользу турецкой команды.

В первом тайме азербайджанскому клубу удалось повести в счёте. На 36-й минуте экс-игрок «Спартака» Эмин Махмудов забил гол с передачи экс-армейца Аарона Оланаре. Этот гол остался единственным в первой половине встречи. В начале второго тайма главный тренер стамбульцев провёл четыре замены. На 57-й минуте вышедший на замену камерунец Венсан Абубакар сравнял счёт. Спустя 14 минут «Бешикташ» вышел вперёд благодаря голу Джексона Мюлеки. Итоговый счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

В следующем квалификационном раунде «Бешикташ» сыграет с киевским «Динамо».

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
0:1 Махмудов – 36'     1:1 Абубакар – 57'     2:1 Muleka – 71'    
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