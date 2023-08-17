Лига Европы: БАТЭ вырвал ничью у «Шерифа», «Лудогорец» разгромил «Астану»

Завершились три ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них БАТЭ, представляющий Беларусь, сыграл вничью с молдавским «Шерифом» — 2:2.
По сумме двух матчей «Шериф» прошёл в раунд плей-офф (7:3). За путёвку в групповой раунд Лиги Европы молдавская команда сразится с фарерским «КИ Клаксвиком».
Ещё в одном матче отборочного раунда болгарский «Лудогорец» в родных стенах разгромил «Астану», представляющую на евроарене Казахстан. После первого тайма счёт был равный — 1:1, однако во второй половине «Лудогорец» сумел забить четыре безответных мяча.
По сумме двух матчей в раунд плей-офф прошла болгарская команда — 6:3. За выход в основную стадию Лиги Европы «Лудогорец» поспорит с «Аяксом».
Украинский «Днепр-1» не смог обыграть пражскую «Славию» в ответном матче — 1:1. В первой игре чешский клуб разгромил соперника (3:0). Таким образом, «Славия» в следующем раунде сразится ещё с одной украинской командой — «Зарёй».
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