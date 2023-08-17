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Лига Европы: БАТЭ вырвал ничью у «Шерифа», «Лудогорец» разгромил «Астану»

Лига Европы: БАТЭ вырвал ничью у «Шерифа», «Лудогорец» разгромил «Астану»
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Завершились три ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них БАТЭ, представляющий Беларусь, сыграл вничью с молдавским «Шерифом» — 2:2.

По сумме двух матчей «Шериф» прошёл в раунд плей-офф (7:3). За путёвку в групповой раунд Лиги Европы молдавская команда сразится с фарерским «КИ Клаксвиком».

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Окончен
2 : 2
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Концевой – 25'     1:1 Рикардиньо – 40'     1:2 Луваннор – 45+2'     2:2 Лаптев – 90+4'    

Ещё в одном матче отборочного раунда болгарский «Лудогорец» в родных стенах разгромил «Астану», представляющую на евроарене Казахстан. После первого тайма счёт был равный — 1:1, однако во второй половине «Лудогорец» сумел забить четыре безответных мяча.

По сумме двух матчей в раунд плей-офф прошла болгарская команда — 6:3. За выход в основную стадию Лиги Европы «Лудогорец» поспорит с «Аяксом».

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
5 : 1
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Текпетей – 25'     1:1 Дарбо – 29'     2:1 Пётровский – 47'     3:1 Текпетей – 50'     4:1 Пётровский – 58'     5:1 Десподов – 67'    
Удаления: нет / Йованчич – 76'

Украинский «Днепр-1» не смог обыграть пражскую «Славию» в ответном матче — 1:1. В первой игре чешский клуб разгромил соперника (3:0). Таким образом, «Славия» в следующем раунде сразится ещё с одной украинской командой — «Зарёй».

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Днепр-1
Днепр, Украина
Окончен
1 : 1
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Рубчинский – 45+1'     1:1 Юречка – 52'    
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