Лига Европы: БАТЭ вырвал ничью у «Шерифа», «Лудогорец» разгромил «Астану»

Завершились три ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них БАТЭ, представляющий Беларусь, сыграл вничью с молдавским «Шерифом» — 2:2.

По сумме двух матчей «Шериф» прошёл в раунд плей-офф (7:3). За путёвку в групповой раунд Лиги Европы молдавская команда сразится с фарерским «КИ Клаксвиком».

Ещё в одном матче отборочного раунда болгарский «Лудогорец» в родных стенах разгромил «Астану», представляющую на евроарене Казахстан. После первого тайма счёт был равный — 1:1, однако во второй половине «Лудогорец» сумел забить четыре безответных мяча.

По сумме двух матчей в раунд плей-офф прошла болгарская команда — 6:3. За выход в основную стадию Лиги Европы «Лудогорец» поспорит с «Аяксом».

Украинский «Днепр-1» не смог обыграть пражскую «Славию» в ответном матче — 1:1. В первой игре чешский клуб разгромил соперника (3:0). Таким образом, «Славия» в следующем раунде сразится ещё с одной украинской командой — «Зарёй».