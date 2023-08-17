Куропаткина: буду болеть за Испанию в финале ЖЧМ-2023

Футболиста «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина поделилась ожиданиями от предстоящего финала женского чемпионата мира по футболу — 2023, который пройдёт 20 августа в 12:50 мск. В борьбе за титул сойдутся национальные команды Испании и Англии.
«Буду болеть за Испанию. Мне нравится их стиль игры. Кроме того, я помню нескольких игроков. С капитаном команды пересекались на уровне сборных U17 и U19. Ну и в принципе мне нравится их команда», – приводит слова Куропаткиной официальный сайт женского клуба «Зенит».
Санкт-петербургский «Зенит» (44 очка) с Куропаткиной в составе занимает второе место в Суперлиге, отставая от московского ЦСКА (45 очков) на один балл в турнирной таблице.
Напомним, ранее суперкомпьютер определил фаворита в финале ЖЧМ-2023. По версии искусственного интеллекта фаворитом является сборная Испании.
- 18 августа 2023
-
00:00
- 17 августа 2023
-
23:51
-
23:40
-
23:38
-
23:38
-
23:25
-
23:11
-
23:11
-
22:59
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:37
-
22:16
-
21:59
-
21:54
-
21:31
-
21:31
-
21:28
-
21:14
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:31
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36