Куропаткина: буду болеть за Испанию в финале ЖЧМ-2023

Футболиста «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина поделилась ожиданиями от предстоящего финала женского чемпионата мира по футболу — 2023, который пройдёт 20 августа в 12:50 мск. В борьбе за титул сойдутся национальные команды Испании и Англии.

«Буду болеть за Испанию. Мне нравится их стиль игры. Кроме того, я помню нескольких игроков. С капитаном команды пересекались на уровне сборных U17 и U19. Ну и в принципе мне нравится их команда», – приводит слова Куропаткиной официальный сайт женского клуба «Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит» (44 очка) с Куропаткиной в составе занимает второе место в Суперлиге, отставая от московского ЦСКА (45 очков) на один балл в турнирной таблице.

Напомним, ранее суперкомпьютер определил фаворита в финале ЖЧМ-2023. По версии искусственного интеллекта фаворитом является сборная Испании.