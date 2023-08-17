«Олимпиакос» вырвал ничью у «Генка» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским «Генком» и греческим «Олимпиакосом». Команды играли на стадионе « Сегека Арена» (Генк, Бельгия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Матч завершился ничейным исходом — 1:1. По сумме двух противостояний в раунд плей-офф Лиги Европы прошёл «Олимпиакос» (2:1).
«Генк» вышел вперёд на 30-й минуте благодаря голу полузащитника Джозефа Пэйнтсила с пенальти. Во втором тайме, на 65-й минуте, Пэйнтсил выступил в роли антигероя. Хавбек бельгийцев был удалён с поля. «Олимпиакос» воспользовался игрой в большинстве и сумел забить поздний мяч — на 90+6-й минуте отличился полузащитник Сотириос Александропулос. Матч так и завершился — 1:1.
За право выступать на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024 «Олимпиакос» сразится с сербской командой «Чукарички». Первый матч пройдёт в четверг, 24 августа, а ответный — неделей позже.
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