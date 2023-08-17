«Санта-Колома» Черышева не смогла пройти «АЗ Алкмар» в Лиге конференций

В четверг, 17 августа, состоялась ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между нидерландским «АЗ Алкмар» и андоррской «Санта-Коломой», которую тренирует российский наставник Дмитрий Черышев. Подопечные российского специалиста проиграли со счётом 0:2. По сумме двух противостояний в раунд плей-офф вышел «АЗ Алкмар» (3:0).
Первый мяч андоррский клуб пропустил в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился хавбек Рубен ван Боммел. На 78-й минуте форвард Майкель Лахдо поставил точку в матче — 2:0.
В раунде плей-офф «АЗ Алкмар» сразится за попадание в групповой этап Лиги конференций с норвежским «Бранном».
Напомним, в предыдущем раунде «Санта-Колома» одолела по сумме двух встреч черногорскую «Сутьеску». В первом матче оппоненты команды Черышева одержали победу со счётом 2:0, а в ответной игре андоррский клуб сумел разгромить «Сутьеску» по итогам дополнительного времени — 3:0.
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