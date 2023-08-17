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«Санта-Колома» Черышева не смогла пройти «АЗ Алкмар» в Лиге конференций

«Санта-Колома» Черышева не смогла пройти «АЗ Алкмар» в Лиге конференций
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В четверг, 17 августа, состоялась ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между нидерландским «АЗ Алкмар» и андоррской «Санта-Коломой», которую тренирует российский наставник Дмитрий Черышев. Подопечные российского специалиста проиграли со счётом 0:2. По сумме двух противостояний в раунд плей-офф вышел «АЗ Алкмар» (3:0).

Первый мяч андоррский клуб пропустил в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился хавбек Рубен ван Боммел. На 78-й минуте форвард Майкель Лахдо поставил точку в матче — 2:0.

В раунде плей-офф «АЗ Алкмар» сразится за попадание в групповой этап Лиги конференций с норвежским «Бранном».

Напомним, в предыдущем раунде «Санта-Колома» одолела по сумме двух встреч черногорскую «Сутьеску». В первом матче оппоненты команды Черышева одержали победу со счётом 2:0, а в ответной игре андоррский клуб сумел разгромить «Сутьеску» по итогам дополнительного времени — 3:0.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
2 : 0
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
1:0 van Bommel – 41'     2:0 Лахдо – 78'    
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