Тухель высоко оценил качества Гарри Кейна

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что особенного в Гарри Кейне, который недавно перешёл в стан команды из Мюнхена.
«Мои первые впечатления от Гарри фантастические. Он профессионал высочайшего уровня и обладает выдающимся качеством игры. К тому же он фантастический человек, первым приходит на тренировки и ведёт себя открыто в раздевалке.
Думаю, что он оказывает непосредственное влияние в раздевалке своей индивидуальностью, своим подходом к футболу, своей любовью к игре, вы чувствуете это каждый день. Вы чувствуете это в каждом маленьком упражнении», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
Напомним, Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн. Гарри уже успел сыграть за клуб из Мюнхена в Суперкубке Германии, где «Бавария» уступила «РБ Лейпциг» со счётом 0:3.
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