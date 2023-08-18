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Тухель высоко оценил качества Гарри Кейна

Тухель высоко оценил качества Гарри Кейна
Гарри Кейн
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что особенного в Гарри Кейне, который недавно перешёл в стан команды из Мюнхена.

«Мои первые впечатления от Гарри фантастические. Он профессионал высочайшего уровня и обладает выдающимся качеством игры. К тому же он фантастический человек, первым приходит на тренировки и ведёт себя открыто в раздевалке.

Думаю, что он оказывает непосредственное влияние в раздевалке своей индивидуальностью, своим подходом к футболу, своей любовью к игре, вы чувствуете это каждый день. Вы чувствуете это в каждом маленьком упражнении», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Напомним, Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн. Гарри уже успел сыграть за клуб из Мюнхена в Суперкубке Германии, где «Бавария» уступила «РБ Лейпциг» со счётом 0:3.

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