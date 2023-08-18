Лига Европы: результаты игрового дня

В четверг, 17 августа, состоялись ответные встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.

Результаты матчей 17 августа:

Основной путь:

«Генк» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:1;

«Днепр-1» (Украина) — «Славия» (Прага, Чехия) — 1:1.

Путь чемпионов:

«Шериф» (Молдавия) — БАТЭ (Беларусь) — 2:2;

«Лудогорец» (Болгария) — «Астана» (Казахстан) — 5:1;

«Хеккен» (Швеция) — «Жальгирис» (Литва) — 5:0;

ХИК (Финляндия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:2;

«Брейдаблик» (Исландия) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — 1:0.

* — жирным выделены команды, которые вышли в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Первые матчи раунда плей-офф состоятся в четверг, 24 августа. Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержали андалусийцы — 4:1. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.