Лига Европы: результаты игрового дня

В четверг, 17 августа, состоялись ответные встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.
Результаты матчей 17 августа:
Основной путь:
«Генк» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:1;
«Днепр-1» (Украина) — «Славия» (Прага, Чехия) — 1:1.
Путь чемпионов:
«Шериф» (Молдавия) — БАТЭ (Беларусь) — 2:2;
«Лудогорец» (Болгария) — «Астана» (Казахстан) — 5:1;
«Хеккен» (Швеция) — «Жальгирис» (Литва) — 5:0;
ХИК (Финляндия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:2;
«Брейдаблик» (Исландия) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — 1:0.
* — жирным выделены команды, которые вышли в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
Первые матчи раунда плей-офф состоятся в четверг, 24 августа. Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержали андалусийцы — 4:1. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.
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