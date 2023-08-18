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Захарян завтра отправится в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад»

Захарян завтра отправится в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян всё ближе к переходу в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, футболист в пятницу, 18 августа, отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования и подписания необходимых бумаг для оформления трансфера в «Реал Сосьедад».

Ранее в СМИ всплывала информация о том, что переход Захаряна затягивается из-за проблем с агентом игрока. Но затем разногласия были улажены и испанский клуб был уведомлен о достижении всех договорённостей.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 15 млн. Сообщается, что «Реал Сосьедад» заплатит за трансфер 20-летнего россиянина около € 12 млн плюс бонусы.

Обзор матча «Реал Сосьедада» и «Жироны» в первом туре Ла Лиги-2023/2024.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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