«Тобол» по пенальти обыграл «Дерри Сити» и вышел в раунд плей-офф Лиги конференций

В четверг, 17 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между костанайским «Тоболом», представляющим Казахстан, и ирландским «Дерри Сити». Команды играли на стадионе «Таллахт» (Дублин, Ирландия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Петером Краловичем (Словакия). Основное время матча завершилось победой ирландцев — 1:0. В серии пенальти удачливее были футболисты «Тобола» — 6:5.
Единственным голом в игре отметился хавбек «Дерри Сити» Уильям Петчинг, реализовавший пенальти на 15-й минуте. В первом матче противостояния «Тобол» обыграл ирландскую команду с таким же счётом — 1:0. Игра перешла в дополнительное время, а позже — в серию пенальти. В ней казахстанская команда одолела соперника со счётом 6:5.
Отметим, что в составе «Тобола» в матче с «Дерри Сити» приняли участие сразу три россиянина — голкипер Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев, а также нападающий Павел Кириенко. Два сейва Коновалова в серии пенальти помогли костанайцам пройти «Дерри Сити». Кириенко реализовал решающий удар с 11-метровой отметки.
«Тобол» благодаря сегодняшнему успеху в раунде плей-офф Лиги конференций сразится с «Викторией» из Пльзеня, которая представляет Чехию.
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