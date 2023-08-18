Чемпионат России по футболу: расписание матчей 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 августа, стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Рубина» и «Крыльев Советов».

Полное расписание 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024:

18 августа, пятница

19:30 мск. «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара);

19 августа, суббота

15:00 мск. «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва);

17:30 мск. «Балтика» (Калининград) — «Урал» (Екатеринбург);

19:30 мск. «Краснодар» — «Локомотив» (Москва);

20:00 мск. «Сочи» — «Ростов»;

20 августа, воскресенье

17:30 мск. «Факел» (Воронеж) — «Пари Нижний Новгород»;

19:30 мск. «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

20:00 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург».

Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.

По итогам четырёх стартовых туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» — в активе «быков» четыре победы и, как следствие, 12 очков.