«Сабах» Мурада Мусаева по пенальти проиграл «Партизану» и вылетел из ЛК

Сегодня, 17 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Партизаном» и «Сабахом». Игра проходила на стадионе «Партизан» в Белграде, Сербия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Результат первой встречи — 2:0 в пользу азербайджанского клуба.

В первом тайме зрители увидели всего один гол, который на свой счёт записал бразильский форвард сербского «Партизана» Матеус Салданья. Уже во втором тайме, на 58-й минуте, экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо забил прямым ударом со штрафного. Этот мяч позволил сербам сравнять счёт по сумме двух матчей и перевести встречу в дополнительное время. На 115-минуте подопечные российского специалиста Мурада Мусаева получили численное преимущество после удаления полузащитника «Партизана» Кристияна Белича.

Путёвку в четвёртый раунд квалификации Лиги конференций команды разыграли в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Партизана» (5:4).