Главный тренер «Ариса» обвинил игроков киевского «Динамо» в неуважительном поведении

Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис высказался о потасовке после матча с киевским «Динамо» в Лиге конференций (2:1 – основное время, 6:5 – в серии пенальти).

«Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Стыдно для огромного клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и жестикулировать. Вы не имеете права подходить и жестикулировать. Наши болельщики молодцы. Мы выступаем против насилия и пытаемся его предотвратить. Позор тому, что произошло», — приводит слова Терзиса Gazzetta.gr.

Напомним, после матча футболисты киевского «Динамо» отправились к болельщикам греческого клуба и стали показывать провокационные жесты. После этого игроки греческого клуба устроили потасовку с футболистами украинской команды.

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