Лионель Месси рассказал о сложностях адаптации в «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался об адаптации в американском клубе.

«Сначала было немного сложно адаптироваться из-за жары и всего прочего, но сейчас я чувствую себя комфортно. Я счастлив быть здесь. Это место, где я хотел быть. Приехать сюда было семейным решением. Мы согласились с моей женой и моими детьми. Мы любим этот город, и нам нравится отношение болельщиков. Они облегчили нам задачу. С самого начала нас принимали с любовью и близостью», — приводит слова Месси CBS News.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив девять голов и результативную передачу.

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