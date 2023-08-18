Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси рассказал о сложностях адаптации в «Интер Майами»

Лионель Месси рассказал о сложностях адаптации в «Интер Майами»
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался об адаптации в американском клубе.

«Сначала было немного сложно адаптироваться из-за жары и всего прочего, но сейчас я чувствую себя комфортно. Я счастлив быть здесь. Это место, где я хотел быть. Приехать сюда было семейным решением. Мы согласились с моей женой и моими детьми. Мы любим этот город, и нам нравится отношение болельщиков. Они облегчили нам задачу. С самого начала нас принимали с любовью и близостью», — приводит слова Месси CBS News.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив девять голов и результативную передачу.

Материалы по теме
Месси, Холанд и Де Брёйне — претенденты на награду игроку года УЕФА

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023