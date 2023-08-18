Наставница «Зенита» будет болеть за Испанию в финале женского ЧМ

Главный тренер женского ФК «Зенит» Ольга Порядина предположила, что сборные Англии и Испании осторожно начнут финальный матч на чемпионате мира.
«Есть ли в графике подготовки команды матчу окошки для просмотра матчей женского чемпионата мира? Конечно, стараемся выделять время, чтобы всё посмотреть. Удивляет ли меня, что две сильные на клубных уровнях страны — Испания и Англия впервые участвуют в финале чемпионата мира? Такая тенденция говорит о том, что женский футбол развивается. Я думаю, что всё справедливо.
За кого буду болеть? За Испанию. Их футбол мне ближе. Конечно, хотелось бы видеть зрелищный футбол [в финале]. Но всё же предполагаю, что обе команды начнут играть очень осторожно, но всё может поменяться после забитого гола», — приводит слова Порядиной страница женской футбольной команды «Зенит» в VK.
Финал женского ЧМ пройдёт 20 августа и начнётся в 13:00 мск.
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